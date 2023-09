Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 61,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 61,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 61,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,76 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.451 Stück gehandelt.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2022 (42,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 30,91 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 207,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE abgeworfen

August 2023: Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE bedeutet