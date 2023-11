Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 71,60 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 72,60 EUR zu. Bei 72,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 33.057 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,20 Prozent wieder erreichen. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 67,53 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

