Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 72,20 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 72,20 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 72,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.484 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 40,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,53 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Montagnachmittag schwächer