Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 75,18 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 75,18 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,36 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.600 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 46,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

