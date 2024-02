Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 88,94 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 88,94 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 88,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,60 EUR. Zuletzt wechselten 28.665 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 90,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 2,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,62 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 82,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2022 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,458 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,50 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 219,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,78 EUR umgesetzt.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

