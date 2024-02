Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Nemetschek SE

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 89,54 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 89,54 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 88,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.504 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,80 EUR) erklomm das Papier am 08.02.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 1,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,62 EUR ab. Abschläge von 45,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,458 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,450 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 78,50 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 25.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

