Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Freitagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 89,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 89,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,54 EUR nach. Bei 89,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.284 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2024 markierte das Papier bei 90,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.02.2023 Kursverluste bis auf 48,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 45,43 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,458 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,50 EUR aus.

Nemetschek SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,35 EUR im Jahr 2023 aus.

