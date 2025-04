Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 99,05 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 99,05 EUR. Bei 96,50 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 97,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.677 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 125,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 26,70 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,624 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 290,89 Mio. EUR – ein Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 219,58 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

März 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein