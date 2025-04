Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 97,60 EUR nach.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 97,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 96,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,05 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 6.187 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 28,59 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,75 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,624 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 290,89 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,58 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

