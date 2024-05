Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Donnerstagnachmittag nach

Nemetschek SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 84,40 EUR.

Um 15:47 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 84,40 EUR ab. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,90 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 6.541 Aktien.

Bei 93,22 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 52,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

