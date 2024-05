Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 85,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 85,20 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 360 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR an. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 8,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,95 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 204,63 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,64 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX