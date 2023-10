Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Montagmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 61,62 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 61,62 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 61,48 EUR. Bei 61,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.250 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. 22,23 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 30,57 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 207,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,85 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2023 aus.

