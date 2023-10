Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag tiefer

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 61,12 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,5 Prozent auf 61,12 EUR ab. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 60,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,80 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 34.926 Aktien.

Bei 75,32 EUR markierte der Titel am 05.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,23 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 30,01 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 64,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,85 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

