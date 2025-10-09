Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 108,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 108,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 107,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.682 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 21,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 17,99 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,94 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Nemetschek SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

