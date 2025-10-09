DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.963 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,84 -0,4%Gold4.011 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

09.10.25 16:09 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 108,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
109,30 EUR -0,70 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 108,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 107,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.682 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 21,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 17,99 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,94 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Nemetschek SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Berenberg hebt Kursziel für Nemetschek und empfiehlt Kauf - Aktie zieht deutlich an

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen