Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 72,80 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 72,80 EUR. Bei 73,00 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.893 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 3,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 41,24 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 202,78 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Aktie aus.

