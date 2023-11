Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 72,32 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr bei 72,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 72,56 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 72,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,44 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.861 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 75,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 40,85 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,53 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 219,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,78 EUR umgesetzt.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

