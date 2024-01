So entwickelt sich Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Mittag

10.01.24 12:06 Uhr

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 75,40 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 75,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 75,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.095 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,05 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,86 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,85 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 219,80 EUR gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 19.03.2024 erwartet. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net

