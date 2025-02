Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 120,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 120,00 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,00 EUR aus. Bei 119,30 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 120,00 EUR. Bisher wurden heute 2.436 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2025 auf bis zu 121,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,92 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,534 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,89 EUR aus.

Nemetschek SE gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 253,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 219,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

