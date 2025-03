Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Montagvormittag positiv

Nemetschek SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 114,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 114,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 114,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 113,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.660 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 125,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 107,22 EUR.

Am 07.11.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,10 Prozent auf 253,03 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,54 EUR je Aktie.

