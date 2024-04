Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 85,85 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 85,85 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.493 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,22 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 7,91 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 35,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,475 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 84,88 EUR angegeben.

Am 21.03.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,67 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 203,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

