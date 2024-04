Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag schwächer

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 85,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 85,40 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.519 Nemetschek SE-Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 8,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,475 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 84,38 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 21.03.2024. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 219,67 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 203,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus