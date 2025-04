Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 102,30 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 102,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 108,20 EUR. Bei 107,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.167 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 125,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 22,48 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,624 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,89 EUR aus.

Nemetschek SE gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 290,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 219,58 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

März 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein