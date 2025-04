Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE springt am Donnerstagvormittag hoch

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,0 Prozent auf 105,50 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 8,0 Prozent auf 105,50 EUR. Bei 108,20 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.948 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,96 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,624 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,89 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,89 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

