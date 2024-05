Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag billiger

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 84,05 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 84,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.232 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,22 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 9,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 51,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Am 30.04.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,95 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX schließt in der Gewinnzone

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingefahren

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge