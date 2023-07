Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 62,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 62,66 EUR. Bei 61,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.822 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 46,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,97 EUR an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 204,63 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 192,20 EUR umgesetzt.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 vorlegen. Am 26.07.2024 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

