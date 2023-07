Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 61,64 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 61,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 61,40 EUR. Bei 61,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.265 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR an. 22,19 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 30,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,97 EUR an.

Am 27.04.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,37 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 204,63 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 26.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

