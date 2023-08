Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Donnerstagmittag ein

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 64,26 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 64,26 EUR. Bei 63,98 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,38 EUR. Bisher wurden heute 3.549 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 17,21 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 50,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,66 EUR an.

Am 31.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 26.10.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE verdient

Analysten sehen bei Nemetschek SE-Aktie weniger Potenzial

Nemetschek-Aktie dreht dennoch ins Plus: Nemetschek macht trotz Umsatzplus deutlich weniger Gewinn - Ausblick bestätigt