Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 115,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 115,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.346 Nemetschek SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 138,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 20,43 Prozent zulegen. Am 19.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,621 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 122,39 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.

