Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 109,10 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 109,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 108,80 EUR. Bei 110,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 6.221 Aktien.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,95 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,620 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,94 EUR an.

Am 31.07.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Nemetschek SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

