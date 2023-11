Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagmittag schwächer

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 73,04 EUR.

Um 11:45 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 73,04 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 73,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.496 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 3,12 Prozent zulegen. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 67,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 2,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

