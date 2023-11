Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Freitagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 73,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 73,50 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 73,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.173 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,48 Prozent hinzugewinnen. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,53 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 19.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

