Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Donnerstagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 76,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 1,2 Prozent auf 76,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 76,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.640 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 7,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 46,86 EUR fiel das Papier am 25.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 63,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

