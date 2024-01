Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 76,32 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:51 Uhr 0,9 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 76,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 76,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 38.243 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Bei 46,86 EUR fiel das Papier am 25.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 38,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 EUR an.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 25.03.2025 dürfte Nemetschek SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer