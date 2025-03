Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag nahezu unverändert

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 110,90 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 110,90 EUR zeigte sich die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 111,90 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 111,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.790 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 125,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,30 EUR am 23.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,538 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 107,22 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 253,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,10 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

