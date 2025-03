Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag in Rot

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 109,60 EUR.

Die Aktie verlor um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 109,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.691 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 125,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,65 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,480 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 107,22 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 253,03 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,84 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

