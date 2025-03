Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Nemetschek SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 110,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 110,90 EUR. Bei 111,90 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 110,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.500 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,17 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 79,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 107,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 253,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

