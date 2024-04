Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 86,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 86,25 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 86,50 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.104 Nemetschek SE-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,08 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 55,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 35,63 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,475 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,38 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 21.03.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,67 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,00 EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Am 06.05.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

