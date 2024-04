Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 85,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 85,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 85,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 85,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 7,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 54,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2022 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,475 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,38 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

