Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 101,50 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 101,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.075 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 125,50 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 23,65 Prozent Luft nach oben. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 27,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,624 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,89 EUR aus.

Am 14.03.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 290,89 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 219,58 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

