Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 102,30 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,2 Prozent auf 102,30 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 103,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 103,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.637 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 18,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 22,48 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,624 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 110,89 EUR angegeben.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 290,89 Mio. EUR gegenüber 219,58 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

