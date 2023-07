Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 63,18 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 63,18 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 64,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,38 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.977 Stück gehandelt.

Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 19,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 42,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,97 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 27.04.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 204,63 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 192,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

