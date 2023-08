Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 64,72 EUR nach oben.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 64,72 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,94 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 707 Stück.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,38 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 33,90 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,66 EUR aus.

Am 31.07.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,79 Prozent auf 207,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

