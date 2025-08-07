DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,46 +1,3%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.362 -1,1%
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag gefragt

11.08.25 12:05 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 138,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 138,10 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 138,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.825 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Gewinne von 0,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 37,80 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,614 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 122,39 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,88 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

