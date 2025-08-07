Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE stabilisiert sich am Montagvormittag

Nemetschek SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 137,60 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 137,60 EUR zeigte sich die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 138,20 EUR zu. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 137,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,20 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 600 Aktien.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 0,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 85,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 37,57 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,614 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingebracht

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Juli 2025: So schätzen Experten die Nemetschek SE-Aktie ein