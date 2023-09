Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 61,26 EUR abwärts.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:30 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 61,26 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 61,26 EUR. Bei 61,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 5.749 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. 22,95 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,78 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 30,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 64,66 EUR angegeben.

Am 31.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,28 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

