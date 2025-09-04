Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,3 Prozent auf 107,30 EUR ab.

Um 11:43 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 107,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 106,80 EUR. Bei 111,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.591 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 22,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,621 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 122,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

