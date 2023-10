Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag im Minusbereich

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 62,58 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 62,58 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 62,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.100 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 46,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 207,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,85 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

