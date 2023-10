Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

Nemetschek SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 63,06 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Nemetschek SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 63,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 63,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 62,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.081 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 19,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 32,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,66 EUR aus.

Am 31.07.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 207,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,85 EUR umgesetzt.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2023 aus.

