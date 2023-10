Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 62,34 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 62,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 62,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.624 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Am 23.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 42,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 31,38 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 207,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

