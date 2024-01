Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Freitagmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 77,54 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 77,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,18 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.063 Stück gehandelt.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,04 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 46,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 39,57 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 70,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,32 EUR je Aktie.

